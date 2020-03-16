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Uşak'ta motosiklet denetimleri devam ediyor

Uşak'taki trafik denetimlerinde 205 motosiklet sürücüsüne 98 bin 840 lira ceza uygulandı.

16.03.2020 17:32 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:32
Uşak'ta motosiklet denetimleri devam ediyor
Uşak 'taki trafik denetimlerinde 205 motosiklet sürücüsüne 98 bin 840 lira ceza uygulandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, 11 Mart - 15 Mart tarihleri arasında kentin farklı bölgelerinde motosikletlere yönelik uygulama yaptı.
Kontrollerde, kurallara uymayan 205 sürücüye 98 bin 840 lira ceza kesildi.
Polis, 73 motosikleti trafikten men etti.

Kaynak: AA

Etiketler : Uşak, Güncel

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