Uşak'ta motosiklet denetimleri devam ediyor
Uşak'taki trafik denetimlerinde 205 motosiklet sürücüsüne 98 bin 840 lira ceza uygulandı.
16.03.2020 17:32 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:32
Uşak 'taki trafik denetimlerinde 205 motosiklet sürücüsüne 98 bin 840 lira ceza uygulandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, 11 Mart - 15 Mart tarihleri arasında kentin farklı bölgelerinde motosikletlere yönelik uygulama yaptı.
Kontrollerde, kurallara uymayan 205 sürücüye 98 bin 840 lira ceza kesildi.
Polis, 73 motosikleti trafikten men etti.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, 11 Mart - 15 Mart tarihleri arasında kentin farklı bölgelerinde motosikletlere yönelik uygulama yaptı.
Kontrollerde, kurallara uymayan 205 sürücüye 98 bin 840 lira ceza kesildi.
Polis, 73 motosikleti trafikten men etti.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Güncel
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Güncel
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Güncel
Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle tiyatro, kafe, sinema salonları ve kahvehaneler faaliyete kapatıldı
Güncel
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
Güncel
Diyanet İşleri Başkanı "Toplanıp camiye gidenlere ne yapılacak?" sorusuna cevap verdi
Güncel
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Güncel
Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı?