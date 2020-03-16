Uşak'ta motosiklet sürücülerine ceza yağdı
Uşak'ta trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 269 adet motosiklet denetlenirken, araç ve sürücülere toplamda 98 bin 840 lira ceza kesildi.
16.03.2020 13:29 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:29
Uşak 'ta trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 269 adet motosiklet denetlenirken, araç ve sürücülere toplamda 98 bin 840 lira ceza kesildi. 73 motosiklet ise trafikten men edildi.
Uşak Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 11-15 Mart tarihleri arasında yapılan denetimlerde kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı. İstatistiklere göre, bu süre içinde polis ekipleri durdurdukları 269 motosikleti denetledi. Yapılan denetimlerde sürücü belgesi olmayan ve uygun sürücü belgesi bulunmadan araç kullanan 35 araç sürücüsüne 67 bin 880 lira, kask kullanmayan 104 araç sürücüsüne 13 bin 728 lira, tescilsiz motosikleti trafiğe çıkarmaktan 30 araç sürücüsüne 8 bin 640 lira, muhtelif maddelerden 36 araç sürücüsüne 8 bin 592 lira ceza kesildiği belirtildi. Yapılan çevirmeler sırasında 73 elektrikli ve motorlu motosiklete ise trafikten men edilme cezası verildi.
Polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde toplamda 205 araç ve sürücüsüne 98 bin 840 lira ceza kesildiği öğrenildi. - UŞAK
Uşak Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 11-15 Mart tarihleri arasında yapılan denetimlerde kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı. İstatistiklere göre, bu süre içinde polis ekipleri durdurdukları 269 motosikleti denetledi. Yapılan denetimlerde sürücü belgesi olmayan ve uygun sürücü belgesi bulunmadan araç kullanan 35 araç sürücüsüne 67 bin 880 lira, kask kullanmayan 104 araç sürücüsüne 13 bin 728 lira, tescilsiz motosikleti trafiğe çıkarmaktan 30 araç sürücüsüne 8 bin 640 lira, muhtelif maddelerden 36 araç sürücüsüne 8 bin 592 lira ceza kesildiği belirtildi. Yapılan çevirmeler sırasında 73 elektrikli ve motorlu motosiklete ise trafikten men edilme cezası verildi.
Polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde toplamda 205 araç ve sürücüsüne 98 bin 840 lira ceza kesildiği öğrenildi. - UŞAK
Kaynak: İHA
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