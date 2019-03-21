Uşak'ta Nevruz Kutlaması

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Nevruz Bayramı dolayısıyla Uşak Üniversitesi'nde kutlama programı düzenlendi.Bir Eylül Yerleşkesi'ndeki Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Nevruz Bayramı'nın Orta Asya'dan Balkanlara kadar tüm Türk dünyasında kutlandığını söyledi.Nevruzun baharın başlangıcının dışında birlik ve berberliğin sembolü olduğunu aktaran rektör Çelik, "Aynı hayallere inanmış toplumlar ortak gelenekleri sürdürüyor. Nevruz'da tüm Türk toplumunda ortak bir gelenek, ortak bir gönül birliği... Üniversitemizde ağırladığımız pek çok yabancı öğrencimizle bugün burada olmak beni çok mutlu ediyor." dedi.Uşak Valisi Funda Kocabıyık ise konuşmasında Nevruz'un bereket ve sevgiyi artırdığını, dayanışma ve yardımlaşmayı perçinlediğini belirterek, Türk toplumu için önemine değindi.Etkinlikte daha sonra Uşak Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Erhan Solmaz, "Nevruz ve Türk Dünyası" isimli konferans verdi.Öğrenci topluluklarının gösterilerinin ardından bahçede Vali Funda Kocabıyık ve protokol üyeleri demir dövdü, ateş üstünden atladı.