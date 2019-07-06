06.07.2019 15:02
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Uşak'ta okçuluk yarışması

Uşak'ta Hamza Çelebi Geleneksel Türk Okçuluğu Yarışması başladı.

Uşak'ta Hamza Çelebi Geleneksel Türk Okçuluğu Yarışması başladı.
Kalfa Korusu Cirit Sahası'nda yapılan yarışmaya Türkiye'nin çeşitli yerlerinden 15 kulüp ve 200 yarışmacı katıldı.
Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Akşehir Selçuklu Spor Kulübü Başkanı Varol Türkoğlu, geleneksel Türk okçuluğunun yayılması için Uşak'ta bir araya geldiklerini söyledi.
"Okçu Dostlar" adı altında burada olduklarını belirten Türkoğlu, "Bu turnuvada amacımız insanların geçmişten gelen kültürümüzü, Türk okçuluğunu tanıtmak ve sevmesini sağlamak." dedi.
Etkinlikler yarın da devam edecek Uşak'ta okçuluk yarışması
Kaynak: AA
Türkoğlu, Çelebi, Uşak, Güncel

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