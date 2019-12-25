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Uşak'ta operasyonlarda yakalanan uyuşturucu maddeler yakılarak imha edildi

Uşak'ta güvenlik güçlerince il genelinde düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler yakılarak imha edildi.

25.12.2019 19:08 | Son Güncelleme: 25.12.2019 19:26 Uşak'ta operasyonlarda yakalanan uyuşturucu maddeler yakılarak imha edildi
'ta güvenlik güçlerince il genelinde düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler yakılarak imha edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen 80 operasyonda ele geçirilen ve adli süreçleri tamamlanan toplam 403 kilo 405 gram esrar ve 2 bin 570 uyuşturucu hap, 585 gram sentetik uyuşturucu, 990 gram metamfetamin, 54 gram afyon sakızı ile 39 kök Hint keneviri emniyetin Karlık köyü yakınlarındaki atış poligonuna götürüldü.
Uyuşturucular, üzerlerine benzin dökülerek yakıldı.
Emniyet yetkilileri, ele geçirilen uyuşturucuların yargı aşaması tamamlandıktan sonra mahkeme kararıyla imha edildiğini bildirdi.

Emniyet Müdürlüğü, Uşak, Güncel

Kaynak: AA

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