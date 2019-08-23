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Uşak'ta organ bağışı

Uşak'ta, motosiklet kazası sonucu kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Umut Özbey'in (37) organları bağışlandı.

23.08.2019 16:28 Uşak'ta organ bağışı
Uşak'ta, motosiklet kazası sonucu kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Umut Özbey'in (37) organları bağışlandı.
Medical Park Uşak Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon doktoru Murat Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Ağustos'ta Uşak - Banaz kara yolunda yaşanan motosiklet kazası sonucu ağır yaralı olarak hastaneye getirilen Umut Özbey'in dün gece beyin ölümünün gerçekleştiğini söyledi.
Organ bağışı konusunda aileyle irtibata geçildiğini ve bağış kararı alınması üzerine çalışma başlatıldığını aktaran Turan, şahıstan alınan kan ve doku örneklerinin sonucuna göre organ nakli yapılabilecek kişilerin tespit edildiğini kaydetti.
Özbey'in akciğer, kalp, karaciğer ve böbreklerinin İstanbul, Antalya, Aydın ve İzmir'deki hastanelere gönderildiğini dile getiren Gündüz, "Türk Hava Kuvvetlerine ait bir uçak, akciğeri Antalya, kalbi ise İstanbul'a götürmek için Uşak'tan havalandı. Karaciğer Aydın'a, böbrekler ise İzmir'e kara yoluyla gidiyor. Şahsın ailesi büyük bir fedakarlık göstererek organ bağışında bulundu. Ben aileye başsağlığı diliyor ve aldıkları bu karardan dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Murat Turan, Uşak, Güncel

Kaynak: AA

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