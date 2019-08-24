Uşak'ta orman yangını

Uşak'ın Banaz ilçesinde ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına havadan iki helikopterle, karadan ise arazözlerle müdahale edilmeye başlandı.

Hasanköy yakınları Gebelidere Mevkii'ndeki sık ormanlık alanda, bugün saat 14.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine söndürme ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangına havadan iki helikopterle, karadan ise Uşak Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler ve çevre ilçelerdeki belediyelerden sevk edilen itfaiye ekipleri ile müdahale edilmeye başlandı. Yerleşim alanları için şimdilik bir tehdit oluşturmadığı öğrenilen yangını söndürmek için çalışmalar sürüyor.