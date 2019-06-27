27.06.2019 12:36
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Uşak'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Uşak

Uşak'ın Banaz ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Uşak 'ın Banaz ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Selami Yüce'nin (30) kullandığı 03 VS 133 plakalı otomobil, Banaz İlçesi Kızılhisar Köyü kavşağında devrildi.
Kazada sürücü Yüce ile otomobilde bulunan yakınları Şahizar (56), Devlet (59), İsmet (55), İlknur (29), Hasan (8) ve Burçak Yüce (2) yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Yaralılardan İsmet Yüce burada yapılan müdaheleye rağmen kurtarılmadı.
Diğer yaralıların hayatı tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
Banaz , Uşak , Güncel

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