23.06.2019 20:40
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Uşak'ta otomobil ile tır çarpıştı: 4 yaralı

Uşak

Uşak'ta otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Uşak 'ta otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Uşak Banaz Karayolu 18. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen tır, Ramazan G. idaresindeki 64 AD 917 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atıp orta refüjde durabildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücü ile yanında bulunan 3 kişiyi olay yerinde yapılan müdahalenin ardından tedavi etmek üzere Uşak Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Caner Eşme /İHA)
Kaynak: İHA
Uşak , Güncel

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