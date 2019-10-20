Haberler » 3. Sayfa » Uşak'ta otomobil ile yem yüklü tır çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Uşak'ta otomobil ile yem yüklü tır çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Uşak'ta otomobil ve yem yüklü tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

20.10.2019 02:37Uşak'ta otomobil ile yem yüklü tır çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Uşak'ta otomobil ve yem yüklü tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza Eşme ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Özden Hunt idaresindeki 43 HF 039 plakalı otomobil, Melih Muştu idaresindeki 43 SP 400 plakalı yem yüklü tırla çarpıştı. Kaza sonucu yol kenarına devrilen tırın sürücüsü Muştu ile otomobilin şoförü Kunt ve beraberindeki Rabia G. ile Meliha E. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki müdahalelerinin ardından 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Özden Kunt kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - UŞAK

Uşak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
02:37 Uşak'ta otomobil ile yem yüklü tır çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
01:53 2 katlı ev alev alev böyle yandı
01:32 2 katlı ev alevlere teslim oldu
01:20 Milas'ta trafik kazası: 1 ölü
01:05 Beşiktaş'ta genç kıza taciz iddiası! Taciz anları kameraya yansıdı
00:59 Nurhak'ta trafik kazası: 1'i çocuk 6 yaralı
00:49 Beşiktaş'ta genç kıza taciz iddiası
20.10.2019 03:27:31