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Uşak'ta otomobilin çarptığı 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Uşak'ın Karahallı ilçesinde bir otomobilin yol kenarında bekleyen yayalara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

14.11.2019 14:42 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:46Uşak'ta otomobilin çarptığı 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
'ın ilçesinde bir otomobilin yol kenarında bekleyen yayalara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Sivaslı ilçesinden Karahallı yönüne giden Sema Vural Öztürk'ün kullandığı 64 AAZ 303 plakalı otomobil, Çokaklı Köyü girişinde kontrolden çıkarak önce yol kenarında otobüs bekleyen Muzaffer Atak (78), kızı Fatma Atak (52) ve torunu Hatice Nur Atak'a, daha sonra elektrik direğine çarptı.
Muzaffer Atak, olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Fatma ve Hatice Nur Atak, ambulansla Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü Öztürk, gözaltına alındı.

Karahallı, Uşak, Güncel

Kaynak: AA

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