Uşak'ta otomobilin çarptığı belediye işçisi yaşamını yitirdi

Uşak
'ta, vidanjör operatörünü yönlendirmeye çalışan belediye işçisi, otomobilin çarpması soncu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre Uşak- Sivaslı
Yolu Muharemşah Kavşağı'nda çalışırken geri manevra yaparak yola çıkmak isteyen vidanjörün operatörünü yönlendirmeye çalışan belediye iştiraki Uşak Taş İşletmeciliği AŞ çalışanlarından Osman Küçergün'e, Sivaslı yönünden gelen Remzi Işık (76) yönetimindeki 64 SB 318 plakalı otomobil çarptı.
Kazada ağır yaralanan Küçergün, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Küçergün, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Otomobil sürücüsü Işık, Jandarma ekiplerince göz altına alındı.