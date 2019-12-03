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Uşak'ta otomobilin çarptığı kadın yaralandı

Uşak'ta pazar alışverişine giden kadın, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

03.12.2019 17:00 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:00Uşak'ta otomobilin çarptığı kadın yaralandı
'ta pazar alışverişine giden kadın, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Uşak-Ankara kara yolu Belediye Camisi Kavşağı yakınlarında, Güngör Emre H'nin kullandığı 48 LU 388 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Satı Selvi'ye (58) çarptı.
Ağır yaralanan Selvi, 112 Acil Servis ekiplerince Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Sürücü, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Bu arada kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, elindeki pazar arabasıyla yolun karşısına geçmeye çalışan Selvi'ye otomobil çarpıyor. Kaza sonrası çevredeki bazı kişiler kadının yardımına koşuyor, bazıları da arkadan gelen araçları durdurmaya çalışıyor.

Uşak, Güncel

Kaynak: AA

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