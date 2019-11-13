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Uşak'ta otomobille kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

Uşak'ta kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

13.11.2019 17:30 | Son Güncelleme: 13.11.2019 17:38Uşak'ta otomobille kamyonet çarpıştı: 5 yaralı
'ta kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kaza, yolu Sirge Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mustafa E. yönetimindeki plakası tespit edilemeyen kamyonet ile Tahsin Ç. yönetimindeki 64 DP 202 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonucu sürücüyle birlikte otomobilde bulunan Türkan Ç., Muhammer Ç., Ümmü Ç. ve kamyonet sürücüsü olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası araçlarda maddi hasar oluşurken polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - UŞAK

Kula, Uşak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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