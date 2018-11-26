Uşak'ta Parçalanmış Halde 5 Köpek Yavrusu Bulundu

Ulubey
ilçe çöplüğünde parçalanmış halde 5 köpek yavrusu bulundu. Uşak
Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Veteriner Nebahat Avcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ulubey ilçesine sokak hayvanlarını beslemeye giden hayvan sevenlerin çöplükte parçalanış 5 köpek yavrusu bulduğunu söyledi.
Olayın faillerinin bulunması için Doğa Koruma ve Milli Parklar
Uşak Şube Müdürlüğü'ne ihbarda bulunduklarını belirten Avcu, "Kim böyle bir vahşeti yapmış olabilir bilmiyorum, ancak sorumluların bulunup adalet önünde hesap vermesi gerekiyor. Sonuna kadar bu olayın takipçisi olacağız." dedi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürü Hüseyin Tekin ise olayla ilgili soruşturma başlattıklarını söyledi.
Ulubey,Uşak
26 Kasım 2018 Pazartesi 14:41