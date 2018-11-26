Uşak'ta Parçalanmış Halde 5 Ölü Köpek Yavrusu Bulundu

Uşak
'ın Ulubey
ilçesindeki hayvan barınağının yakınlarında parçalanmış halde 5 ölü köpek yavrusu bulundu.
Dün (pazar) öğle saatlerinde sokak hayvanlarını beslemek amacıyla Ulubey ilçesindeki belediyenin hayvan barınağına giden vatandaşlar, kuruma 150 metre mesafedeki ormanlık alanda, parçalanmış halde 5 köpek yavrusunu görünce dehşete düştü. Kimisinin başı kesilmiş, kimi başına darbe almış olan hayvanların vahşice öldürüldüğü görüldü. İhbar üzerine, jandarma çalışma başlattı. Köpekleri, kimin öldürdüğünün belirlenip yakalanması için araştırma başlatıldı. Jandarma
ve Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Müdürlüğü'nün soruşturmayı sürdürdüğü bildirildi.
Uşak Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Nebahat Avcu, " Türkiye
'de 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, Türk Ceza Kkanunu kapsamında değerlendirilmiyor. Maalesef ki Kabahatler Kanunu kapsamında değerlendiriliyor. Böyle olduğu sürece, ölümlerin arkası kesilmeyecek. Kanuna göre bunu yapan kişinin faili bile bulunsa, bir hayvanın değeri 870 TL'dir. Bu kanun değişmeden; bu caniliğin önüne geçilebileceğini düşünmüyorum" dedi.
26 Kasım 2018 Pazartesi 17:20