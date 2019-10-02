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Uşak'ta polis 13 yıl önce işlenen cinayeti aydınlattı

Uşak'ta yaklaşık 13 yıl önce dini nikahlı eşi ve eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen şahıs tarafından öldürülen maktulün torununun yaklaşık 2 gün önce emniyet güçlerine yaptığı ihbar sonucu başlatılan arama çalışmaları ikinci gününde sonuç verdi.

02.10.2019 14:12Uşak'ta polis 13 yıl önce işlenen cinayeti aydınlattı
Uşak'ta yaklaşık 13 yıl önce dini nikahlı eşi ve eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen şahıs tarafından öldürülen maktulün torununun yaklaşık 2 gün önce emniyet güçlerine yaptığı ihbar sonucu başlatılan arama çalışmaları ikinci gününde sonuç verdi. Maktule ait olduğu düşünülen cesede ait çok sayıda kemik ve kafatası parçaları battaniyeye sarılı halde bulundu.

Uşak'ta 49 yaşındayken kaybolan Mehmet Yobaz'ın yakınları Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp ihbarında bulunmuştu. Mehmet Yobaz'ın dini nikahlı eşi A.A. ile sevgilisi olduğu ve aynı evde yaşadığı iddia edilen E.P. tarafından öldürülüp 21 metre olduğu tespit edilen su kuyusuna atıldığı iddia edilmişti. Uşak Emniyeti, olaya 5 yaşındayken tanık olduğunu belirten maktulün torunu S.A.'nın yaklaşık 2 gün önce yaptığı ihbar üzerine harekete geçerek cesedi arama çalışması başlatmıştı. Cinayet büro amirliği ekipleri 2 gün süren arama çalışmalarında, maktule ait olduğu tahmin edilen cesede ait çok sayıda kemik ve kafatası parçasını battaniyeye sarılı halde buldu.

Öte yandan, A.A. ile sevgilisi olduğu iddia edilen E.P., sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK

Uşak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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