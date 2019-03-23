Uşak'ta Protokol Doğa Yürüyüşü Yaptı

Ormancılık Haftası dolayısıyla Göğem Zafer Tabiat Parkı'nda doğa yürüyüşü düzenlendi.
Göğem Zafer Tabiat Parkı içerisindeki 5 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen yürüyüşe Uşak
Valisi Funda Kocabayık, Denizli
Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu
, İl Jandarma
Komutanı Albay Yalçın Baysal, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve protokol üyeleri katıldı.
Yürüyüşün ardından katılımcılar fidan dikimi yaparken çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Vali Funda Kocabıyık
yaptığı açıklamada Göğem Zafer ve Tabiat Parkı'nın kente yakın bir doğa harikası olduğunu belirterek bölgede yeni yatırımların hayata geçirileceğini söyledi.
Ormancılık Haftasının il genelinde çeşitli etkinliklerle kutlandığını belirten Kocabıyık, "Çocuklarımıza doğa sevgisini aşılamamız çok önemli, ben her fırsatta vatandaşlarımızı ağaç dikmeye davet ediyorum, daha yeşil, daha temiz, daha yaşanılır bir dünya için hepimiz bir şeyler yapabiliriz." dedi.
Mustafa Korucu, Denizli, Uşak, Güncel
Kaynak: AA