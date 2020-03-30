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Uşak'ta semt pazarlarında koronavirüs düzenlemesi

Uşak İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında semt pazarında geçici olarak bir takım düzenlemeler yapıldı.

30.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:30
Uşak'ta semt pazarlarında koronavirüs düzenlemesi
Uşak İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında semt pazarında geçici olarak bir takım düzenlemeler yapıldı.
Uşak Belediyesinden yapılan açıklamada, pazar yerlerinde giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta gibi zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazarlar faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulduğu bildirildi.
Pazar yerlerinde yoğunluğu azaltmak için her bir satış yeri arasında en az 3 metre mesafe olacağı ve esnaf sayının 60 ile sınırlandırılması şeklinde düzenleme yaptığının belirtilen açıklamada, "Ürünler temas edilmeden hijyen koşullarına dikkate edilerek poşetlenmesi, satışının yapılması sağlanacak ve pazar yerleri faaliyetlerini en geç 19: 00'a kadar sürdüreceklerdir. Belediyemiz pazar yerlerinde pazar esnafı ve vatandaşlarımız için el dezenfektanı ve eldiven konusunda destek olacaktır. Çevre il ve ilçelerden gelen üretici ve manav esnafı pazar yerlerine alınmayacaktır. Tezgah olmadan yerde ve açıkta kesinlikle satış yapılmayacaktır. Belirlenen pazar yerleri ve günleri dışında açıkta ve sokakta toplu veya seyyar sergilerin açılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir" ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, esnafın yeni pazar yerlerine kura ile gruplar halinde belirleneceği ve her grubun haftalık rotasyon ile farklı bir pazarda satış yapması sağlanacağı belirtildi.
Düzenlemeye katılan esnaftan süreç boyunca işgaliye ücreti alınmayacağı ve Uşak Belediyesi tarafından bu süre boyunca sergi açan esnafın her birinden bin 500 liralık mal alımı yapılarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtımı gerçekleştirileceğinin belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu program geçici olarak 7 haftalığına düzenlenmekte olup, belirlenen süre içerisinde pazarlarda yerini almayan esnaflarımızın 7 hafta boyunca pazar yerlerinde satış yapmasına izin verilmeyecektir. Program sonrasında pazar yerleri eski haline geri dönecektir.
Bu zorlu süreçte kamu sağlığı adına devletinin aldığı kararlara uyarak halkımızın sebze ve meyve ihtiyacını karşılamak amacıyla pazarlarda sergi açmaya devam eden tüm pazarcı esnafımıza teşekkür ederiz."
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Kaynak: AA

Etiketler: Uşak, Güncel
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