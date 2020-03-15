Uşak'ta silah kaçakçılığı şebekesi operasyonla çökertildi
Uşak'ta silah kaçakçılığı yapan şebeke, polisin düzenlediği operasyonla çökertildi.
15.03.2020 16:25 | Son Güncelleme: 15.03.2020 16:26
Uşak 'ta silah kaçakçılığı yapan şebeke, polisin düzenlediği operasyonla çökertildi. Operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Y.D. (50), M.G. (29) ve H.S.'nin (39) kaçak silah ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmaların ardından harekete geçen polis, belirledikleri adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Adreste yapılan aramada 35 adet ruhsatsız av tüfeği, 27 adet müdahale görmüş kurusıkı tabanca ve iskeletleri, 1 adet Kalaşnikof mermisi, 88 adet silah parçası, 35 adet silah tamir aleti, 69 adet şarjör, 167 adet av tüfeği parçası, 177 adet dolu av tüfeği kartuşu, 200-300 gram barut, 500 gram oksit ve 1 adet perçin makinası ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından silahlara ve ekipmanlara el konulurken, gözaltına alınan Y.G. (50), M.G. (29), H.Ş.(39), K.A. (41), M.Ç. (36), E.Y. (36), N.P. (38), İ.Y. (40), S.A. (36), R.O. (37), H.Ç. (36), H.Ö. (54) ve M.Ç. (41) adlı 13 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. - UŞAK
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Y.D. (50), M.G. (29) ve H.S.'nin (39) kaçak silah ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmaların ardından harekete geçen polis, belirledikleri adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Adreste yapılan aramada 35 adet ruhsatsız av tüfeği, 27 adet müdahale görmüş kurusıkı tabanca ve iskeletleri, 1 adet Kalaşnikof mermisi, 88 adet silah parçası, 35 adet silah tamir aleti, 69 adet şarjör, 167 adet av tüfeği parçası, 177 adet dolu av tüfeği kartuşu, 200-300 gram barut, 500 gram oksit ve 1 adet perçin makinası ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından silahlara ve ekipmanlara el konulurken, gözaltına alınan Y.G. (50), M.G. (29), H.Ş.(39), K.A. (41), M.Ç. (36), E.Y. (36), N.P. (38), İ.Y. (40), S.A. (36), R.O. (37), H.Ç. (36), H.Ö. (54) ve M.Ç. (41) adlı 13 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. - UŞAK
Kaynak: İHA
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Gazeteci, yazar Esra Elönü'nün babası umre dönüşü hayatını kaybetti
Haberler
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
Haberler
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Haberler
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 288'e yükseldi
Haberler
Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı
Haberler
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında
Haberler
Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı
Haberler
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı