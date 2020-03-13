Uşak'ta silah ticareti yaptığı öne sürülen kişi yakalandı
Uşak'ta ruhsatsız tabanca ve tüfek alıp sattığı ileri sürülen kişi, gözaltına alındı.
13.03.2020 16:52 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:58
Uşak 'ta ruhsatsız tabanca ve tüfek alıp sattığı ileri sürülen kişi, gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından takip edilen T.K'nın kullandığı otomobil, Dikilitaş mevkisinde durduruldu.
Araçta yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 1 tabanca namlusu ve çeşitli ebatlarda 9 fişek bulundu. T.K, gözaltına alındı.
Şahsın evinde yapılan aramada ise 1 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, tabancalara ait 44 ve tüfeklere ait 20 fişek ele geçirildi.
Zanlı, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından takip edilen T.K'nın kullandığı otomobil, Dikilitaş mevkisinde durduruldu.
Araçta yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 1 tabanca namlusu ve çeşitli ebatlarda 9 fişek bulundu. T.K, gözaltına alındı.
Şahsın evinde yapılan aramada ise 1 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, tabancalara ait 44 ve tüfeklere ait 20 fişek ele geçirildi.
Zanlı, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Uşak, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Güncel
Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor
Güncel
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 5'e çıktı
Güncel
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek
Güncel
Bitlis'te cadde ve sokakları ilaçlamak yerine Van Gölü'nden getirilen suyla yıkıyorlar
Güncel
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü