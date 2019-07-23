Haberler» 3. Sayfa» Haber

Uşak'ta silahlı kavga: 1 ölü

Uşak'ta alacak verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada 25 yaşındaki bir genç vurularak hayatını kaybetti.

23.07.2019 16:38 Uşak'ta silahlı kavga: 1 ölü
Uşak'ta alacak verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada 25 yaşındaki bir genç vurularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, olay Uşak Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. İddialara göre, Arif Nazır A. (47) ile İbrahim Emir (25) arasında alacak verecek meselesinden kaynaklı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Arif Nazır A., av tüfeği ile Emir'e ateş etti. Vücuduna aldığı saçma darbeleri ile yaralanan emir ambulans ile kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından gözaltına alınan Arif Nazır A., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. - UŞAK

Uşak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
18:11   Kırklareli'de 50 kaçak göçmen yakalandı
18:08   Saman balyası yüklü kamyon alev alev yandı
18:06   Balya makinesi alev aldı, 25 dönümlük arazi kül oldu
18:04   Antalya'da çıkan yangında 20 dönüm zarar gördü
18:04   Manavgat'ta motosiklet kazası: 1 yaralı
18:03   Otomobil yayalara çarptı: 2 yaralı
18:00   Bitlis'te 'torbacı' operasyonu