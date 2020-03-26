Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Uşak'ta sokağa çıkamayan vatandaşların maaşları evlerinde ödendi - Haberler

Uşak'ta sokağa çıkamayan vatandaşların maaşları evlerinde ödendi

Uşak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların maaşları evlerinde ödenmeye başlandı.

26.03.2020 09:46 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:46
Uşak'ta sokağa çıkamayan vatandaşların maaşları evlerinde ödendi
Uşak 'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların maaşları evlerinde ödenmeye başlandı.
Banaz ilçesinde emekli maaşlarını PTT'den alan ve ödemesinin evlerinde yapılmasını talep eden vatandaşların istekleri, ekiplerce yerine getirildi.
Banaz PTT Müdürü Zeynep Çakar ve ekibi, ilçe merkezinde oturan 85 yaşındaki İbrahim Özkardeş ile ilçeye bağlı Kuşdemir Köyünde yaşayan 90 yaşındaki Mustafa Aslan'a emekli maaşlarını teslim etti.
Özkardeş, aldıkları hizmetten dolayı ekiplere teşekkür ederek "Devletimiz sağolsun, ne olursa olsun bizleri unutmuyor" ifadesini kullandı.
Banaz PTT Müdüresi Zeynep Çakar, İçişleri Bakanlığı'nın il ve ilçelere vermiş olduğu talimat gereğince Banaz Kaymakamlığınca oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" kapsamında PTT Müdürlüğü olarak 65 yaş üstü ve kronik hastalığa sahip olan vatandaşların tüm işlemlerini evlerine giderek gerçekleştirdiklerini söyledi.
Maaş, promosyon, sosyal yardım ödemeleri ve buna benzer hizmetlerin tamamını vatandaşların adreslerine giderek yaptıklarını anlatan Çakar, "Bunun için tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sorunsuz olarak tüm hizmetleri PTT olarak yerine getiriyoruz." dedi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Banaz, Uşak, PTT, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsle mücadelede en çok aranan cihazın yerli üretimi başladı Haberler
Koronavirüsle mücadelede en çok aranan cihazın yerli üretimi başladı
Koronavirüs aşı çalışmalarını etkileyecek gelişme: 40 mutasyonu bulundu Haberler
Koronavirüs aşı çalışmalarını etkileyecek gelişme: 40 mutasyonu bulundu
Koronavirüsün kaynağı kurudu! Vuhan’da tek bir vakaya dahi rastlanmadı Haberler
Koronavirüsün kaynağı kurudu! Vuhan'da tek bir vakaya dahi rastlanmadı
Müzisyen kadın, sosyal izolasyona balkondan tulum çalarak destek verdi Haberler
Müzisyen kadın, sosyal izolasyona balkondan tulum çalarak destek verdi
Bir kentimiz için ’Evde tutamıyoruz’ deyip uyardı: Yasak mı getirelim? Haberler
Bir kentimiz için "Evde tutamıyoruz" deyip uyardı: Yasak mı getirelim?
14 bin sağlık personeli alımında başvurular resmen başladı! Adaylar için dikkat çeken detay Haberler
14 bin sağlık personeli alımında başvurular resmen başladı! Adaylar için dikkat çeken detay
Bakanlıktan yeni korona önlemi: Belediye toplantıları ertelendi Haberler
Bakanlıktan yeni korona önlemi: Belediye toplantıları ertelendi
Melis Eczanesi’nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti Haberler
Melis Eczanesi'nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti

Son Dakika Güncel Haberleri

10:54: GÜMÜŞHANE'DE GÖNÜLLÜ ÖĞRETİCİ KADINLAR, MASKE ÜRETİYOR - Haber 10:54: Gaziosmanpaşa'da minibüs hırsızlığı kamerada - Haber 10:54: Corona virüsün psikolojik etkilerinden korunma yolları - Haber 10:54: SPOR Antalyaspor'dan e-antrenman - Haber 10:54: SİVAS Yasağa uymayıp dışarı çıktı, fidanlık bahçesinde mahsur kaldı - Haber 10:18: Kovid-19 salgınının başlangıç noktası olan Vuhan'da, yeni vakaya rastlanmadı - Haber 10:10: Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim? - Haberler 09:52: Melis Eczanesi'nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti - Haber 09:40: Af yasasının detayları belli oldu! Erdoğan'ın tavrı çok net, 4 suçun affı olmayacak - Haber 09:38: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Belediye ve il genel meclisi toplantıları ertelendi - Haber 09:30: Müzisyen kadın, koronavirüs sebebiyle evinde kalanlara balkondan tulum çalarak destek verdi - Haber