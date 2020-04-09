Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Uşak'ta 'sosyal mesafeli' nikah

Uşak İl Müftülüğünde sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak resmi nikah kıyıldı.

09.04.2020 19:57 | Son Güncelleme: 09.04.2020 20:01
Uşak'ta 'sosyal mesafeli' nikah
Uşak İl Müftülüğünde sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak resmi nikah kıyıldı.

Uşak İl Müftülüğüne müracaat eden Hatice Türker ve Ramazan Akkaya çiftinin nikahı için korona virüs tedbirleri kapsamında gerekli tedbirler alındı. Nikah, sosyal mesafe kuralları göz önünde bulundurularak İl Müftüsü Vekili İshak Göksel tarafından kıyılırken nikahta sadece gelin, damat ve iki nikah şahidi bulunduruldu. Nikahı kıyan Göksel, gelin damat ve şahitler arasında korona virüs önlemleri nedeniyle boşluk bırakıldı.

Öte yandan nikah esnasında maske ve eldiven takarak önlem aldıkları görülen çiftin evlilik cüzdanlarını alması sonucu mutlu oldukları gözlendi. - UŞAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Hatice Türker, Uşak, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
’İlk kez açıklıyorum’ diyen Soylu, karantinadaki kişi sayısını verdi Haberler
"İlk kez açıklıyorum" diyen Soylu, karantinadaki kişi sayısını verdi
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar Haberler
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken’den kafa karıştıran itiraf Haberler
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken'den kafa karıştıran itiraf
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu Haberler
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
Haberler ›› Güncel ››Uşak'ta 'sosyal mesafeli' nikah - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:33: Prof. Dr. Mesut Yılmaz: Koronavirüs vakalarında mayıs ayında gerileme bekliyoruz - Haber 21:31: İşmerkezinin çatı katında insan kafatası bulundu - Haber 21:30: ABD Alaska'da Rus uçaklarına önleme yaptı - Haber 21:27: Dışişleri'nden Yemen'deki ateşkesle ilgili açıklama - Haber 21:27: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci yılını kutladı - Haber 21:24: Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı - Haber 18:42: Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız - Haber 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler