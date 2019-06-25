25.06.2019 13:54
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Uşak'ta suçlarda azalma meydana geldi

Uşak

Uşak'ta çeşitli suçlarda azalma meydana geldiği bildirildi.

Uşak 'ta çeşitli suçlarda azalma meydana geldiği bildirildi.
Uşak Emniyet Müdürlüğü 'nden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların can ve mal emniyetini sağlamak için sürdürülen çalışmalar kapsamında 2019 yılının ilk beş ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre mala ve mal varlığına yönelik işlenen suçlarda azalma meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada, asayiş ve karakol ekiplerinin sürdürdüğü çalışmalar sonucu il genelinde beş ayda hırsızlık olaylarında yüzde 37,2, bisiklet ve motosiklet hırsızlıklarında yüzde 78,9, oto hırsızlığında yüzde -33,3, güveni kötüye kullanma olaylarında yüzde 18.9, yankesicilik suçlarında yüzde 83.3, yağma olaylarında ise yüzde 50 oranında azalma meydana geldiği ifade edildi.
Kişilere karşı işlenen suçların başında gelen kasten yaralama olaylarında geçen yıla oranla yüzde 20,6, tehdit olaylarında yüzde 16,5, cinsel suçlarda yüzde 16,5 oranında azalma meydana geldiğinin kaydedildiği açıklamada, intihara teşebbüs olaylarında yüzde 12,9, şüpheli ölüm olaylarında ise yüzde 40 oranında taksirle yaralamaya sebebiyet veren trafik kazalarında yüzde 11 oranında azalma, kişilere karşı işlenen her 100 suçun 97,7'sinin failleri tespit edilerek haklarında adli işlem yapıldığı belirtildi.
Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü , Uşak , Güncel

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