17.06.2019 00:08
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Uşak'ta şüpheli ölüm

Uşak

Uşak'ta arkadaşının evinde fenalaşan İran uyruklu kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Uşak'ta arkadaşının evinde fenalaşan İran uyruklu kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Ünalan Mahallesi 2. Baş Sokak'taki evde 3 Afgan uyruklu arkadaşıyla eğlenen İran vatandaşı Mehrdad Sedogot, tuvalette fenalaştı.
Durumu fark eden arkadaşları tarafından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen Sedogot, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sedogot'un uyuşturucu kullandıktan sonra fenalaştığını ileri süren arkadaşları, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
Sedogot'un cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Kaynak: AA
İran, Uşak, Güncel

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