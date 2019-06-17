Uşak'ta şüpheli ölüm

Uşak
'ta arkadaşının evinde fenalaşan İran
uyruklu kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Ünalan Mahallesi 2. Baş Sokak'taki evde 3 Afgan uyruklu arkadaşıyla eğlenen İran vatandaşı Mehrdad Sedogot, tuvalette fenalaştı.
Durumu fark eden arkadaşları tarafından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen Sedogot, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sedogot'un uyuşturucu kullandıktan sonra fenalaştığını ileri süren arkadaşları, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
Sedogot'un cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu
morguna gönderildi.