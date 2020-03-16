Uşak'ta tefecilik yaptığı öne sürülen iki kişi yakalandı
Uşak'ta tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.
16.03.2020 11:26 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:26
Uşak 'ta tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, 1 hafta arayla yapılan operasyonlarda, tefecilik yaptığı tespit edilen H.A. (40) ve O.B'yi (40) gözaltına aldı.
Zanlılar, çıkartıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Yapılan incelemelerde O.B.'nin (40) kullandığı ajanda, çok sayıda senet, senet koçanı, 2 ruhsatsız tabanca, 50 tabanca mermisi, 1 kısa dipçikli av tüfeği ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, 1 hafta arayla yapılan operasyonlarda, tefecilik yaptığı tespit edilen H.A. (40) ve O.B'yi (40) gözaltına aldı.
Zanlılar, çıkartıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Yapılan incelemelerde O.B.'nin (40) kullandığı ajanda, çok sayıda senet, senet koçanı, 2 ruhsatsız tabanca, 50 tabanca mermisi, 1 kısa dipçikli av tüfeği ele geçirildi.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Güncel
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Güncel
"Koronavirüs salgını nedeniyle tüm iş yerleri kapanıyor" iddialarına yalanlama geldi
Güncel
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
Güncel
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar
Güncel
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
Güncel
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
Güncel
Ankara ve Konya'dan sonra Kayseri'de koronavirüs karantinası! Umreden gelen 315 vatandaşımız gözlem altında