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Uşak'ta tinerin alev almasıyla yaralanan işçi kurtarılamadı

Uşak'ta tinerle soba yakmaya çalışırken tüm vücudu alev alan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan işçi yaşamını kaybetti.

05.12.2019 15:14 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:14Uşak'ta tinerin alev almasıyla yaralanan işçi kurtarılamadı
'ta tinerle soba yakmaya çalışırken tüm vücudu alev alan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan işçi yaşamını kaybetti.
Uşak Bir Eylül Sanayi Sitesi'nde bir metal doğrama atölyesinde tinerin tutuşması sonucu yaralanarak Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Fatih Gündoğan (36), tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gündoğan'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Uşak'a gönderildi.
Olay
Uşak'ta 30 Kasım'da sobayı yakmak için kullandığı tinerin alev alması sonucu vücudu alev alan ve çevredekilerin söndürme çabaları güvenlik kamerasınca kaydedilen Fatih Gündoğan, Uşak'taki ilk müdahalenin ardından İzmir'e sevk edilmişti.

İzmir, İşçi, Uşak, Güncel

Kaynak: AA

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