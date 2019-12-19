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Uşak'ta "TMOK Fair Play" ödül töreni düzenlendi

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu tarafından düzenlenen "Fair Play Ödül Töreni" Uşak Üniversitesinde yapıldı.

19.12.2019 17:02 | Son Güncelleme: 19.12.2019 17:02 Uşak'ta
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu tarafından düzenlenen "Fair Play Ödül Töreni" Üniversitesinde yapıldı.
Bir Eylül Yerleşkesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen etkinliğe Uşak Vali Yardımcısı Ayşe Şeyda Çağlar, Uşak Üniversitesi Rektörü Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Rektör Savaş, etkinliğe ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.
Sporun yaygınlaştırılması konusundaki çalışmalara önem verdiklerini dile getiren Savaş, "Dünya standartlarında merkezlerimizle bölgemize ve ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.
Konuşmaların ardından, 15 yıl önce şehit olan oğlu için devletin verdiği tazminatı ve kendisine bağlanan maaşı biriktirerek 250 bin lirayı okul yapılması için bağışlayan Eşe Eğerci'ye 2018 yılı Toplumsal Fair Play Ödülü verildi.
Programda ayrıca Türkiye Karate Milli Takımlar Antrenörü Halit Dinçer Güngör, milli yüzücü Mehmet Fatih Karahan, Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Can ve Spor Bilimleri Fakültesi Sekreteri Hüseyin Şarbay'a "Fair Play" ödülleri takdim edildi.

Uşak Üniversitesi, Uşak, Güncel

Kaynak: AA

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