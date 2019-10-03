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Uşak'ta torun vahşeti

Uşak'ta babaannesini boğarak öldürdükten sonra 35 bin lira değerindeki ziynet eşyasını çalarak şehir dışına kaçan 18 yaşındaki genç, polis tarafından yakalandı.

03.10.2019 17:41Uşak'ta torun vahşeti
Uşak'ta babaannesini boğarak öldürdükten sonra 35 bin lira değerindeki ziynet eşyasını çalarak şehir dışına kaçan 18 yaşındaki genç, polis tarafından yakalandı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde meydana geldi. A.B. (18), yalnız yaşayan öz babaannesi F.B'nin (70) evine girip yaşlı kadını boğarak öldürdükten sonra babaannesine ait yaklaşık 35 bin lira değerindeki ziynet eşyasını çalarak şehir dışına kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen emniyet güçleri, şahsın yerini tespit ederek operasyon düzenledi. Yakalanarak gözaltına alınan A.B., ardından Uşak Emniyeti'ne getirildi. A.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından şahsın akşam saatlerinde mahkemeye çıkarılması bekleniyor. - UŞAK

Cumhuriyet Mahallesi, Polis, Uşak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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