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Uşak'ta torun vahşeti! Babaannesini altınları için boğarak öldürdü

Uşak'ta babaannesini boğarak öldürdükten sonra 40 bin lira değerindeki ziynet eşyasını çalarak şehir dışına kaçan 18 yaşındaki genç, polis tarafından yakalandı.

03.10.2019 22:19

Uşak'ta babaannesini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan lise öğrencisi tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Fadime B'den (71) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Eve gelen ekipler, çilingir yardımıyla kapıyı açtıklarında yaşlı kadının cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay yeri incelemesinde, kadının boynunda izler fark eden Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bazı çekmecelerin karıştırıldığını da tespit edince cinayet şüphesiyle soruşturma başlattı.

Kadının yakınlarını dinleyen ekipler, lise öğrencisi torunu A.B'nin (18) şehir dışında olduğu bilgisini aldı.

40 BİN LİRALIK ZİYNET EŞYASIYLA YAKALANDI

A.B'nin İzmir'in Bornova ilçesinde bir pansiyonda kaldığını belirleyen ekipler, şüpheliyi, Fadime B'ye ait olduğu değerlendirilen yaklaşık 40 bin lira değerindeki ziynet eşyasıyla yakaladı.

Uşak'a getirilen ve emniyetteki sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf ettiği belirtilen A.B, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Uşak'ta torun vahşeti! Babaannesini altınları için boğarak öldürdü

Polis, Torun, Uşak, 3. Sayfa

YORUMLAR(1)
KIZILDERİLİ:Gençlere bira yerine bonsai içerirsen olacağı bu olur.
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