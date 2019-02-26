Uşak'ta Trafik Kazası: 1 Ölü

Uşak
'ta karşı yönden gelen otomobile çarpıp şarampole devrilen otomobildeki bir kişi öldü, sürücü yaralandı. Kütahya
'nın Gediz
ilçesinden Uşak'a yönüne giden Himmet Gümüş
'ün kullandığı 43 LF 087 plakalı otomobilin aynası, Emirfakı köyü yakınlarında karşı yönden gelen Mehmet Reşit
Korkmaz (25) idaresindeki 64 EB 643 plakalı otomobilin aynasına çarptı.
Çarpışma sonrası Gümüş
'ün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Gümüş ile araçtaki Abdullah Keskin
(70) yaralandı.
Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Abdullah Keskin
müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Kaynak: AA