21.06.2019 16:53
Haberler » Güncel » Haber

Uşak'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Uşak

Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Uşak 'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Banaz ilçesinden Uşak istikametine giden Ahmet Akçay idaresindeki 34 LE 5869 plakalı otomobil, Göğem Kavşağı yakınlarında önünde ilerleyen Hasan Eyüp Dalmış'ın (22) kullandığı 64 LF 632 plakalı otomobile sollama sırasında çarptı.
Kazada, Zekiya Akçay (59) olay yerinde hayatını kaybetti, her iki otomobilin sürücüsü ile Şükran Sarı (45) yaralandı.
Ambulanslarla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
banaz , akçay , trafik kazası , uşak , Güncel

Son Dakika Haberleri
17:54 "Yargı reformunu yeşil pasaporta indirenleri kınıyorum"
17:52 Bursa'ya Kastamonu çıkarması
17:51 Gürsu'dan Göbeklitepe'ye kültür köprüsü
17:50 Balıkesir'de 40 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
17:50 AĞRI 4 YAŞINDAKİ LEYLA'NIN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ İDDİANAME TAMAMLANDI
17:48 Kastamonu'da Mursi için gıyabı cenaze namazı
17:47 İnönü Sultan Alâeddin Camii cemaatinden şükür duası