22.06.2019 18:28
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Uşak'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

- Uşak'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralıUŞAK - Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

- Uşak 'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
UŞAK - Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.
Kaza; Uşak- Banaz Karayolu Göğem Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Uşak istikametine ilerleyen Ahmet A. idaresindeki 34 LE 5869 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Hasan Eyüp D. kontrolündeki 64 LF 632 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonrası 34 LE 5869 plakalı otomobil takla atarak yol kenarına devrildi. Kazada, Zekiya Akçay olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücüler ile Şükran Sarı yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslar ile Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Uşak'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Kaynak: İHA
Uşak , 3. Sayfa

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