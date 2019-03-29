Uşak'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Eşme
'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Eşme Belediye Başkanı Hacı Mustafa Çetin
'in eşi Huriye
Çetin'in kullandığı 64 EJ 333 plakalı otomobil ilçe merkezinden Yaylak
mevkisindeki Eşme Devlet Hastanesi
'ne giderken çevre yolu üzerinde karşı yönden gelen Ceyhun
Şimşek'in kullandığı 64 BA 091 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Huriye Çetin ile yanında bulunan AK Parti
Eşme İl Genel Meclisi Üyesi Alaattin Furtana'nın eşi Nazike Furtana yaralandı.
Yararılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Uşak
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Huriye, Uşak, Eşme, Güncel
Kaynak: AA