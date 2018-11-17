Uşak'ta Trafik Kazası: 5 Yaralı

Uşak
'ta meydana gelen trafik kazasında ikisi ağır 5 kişi yaralandı.
Ankara- İzmir
D-300 kara yolunda Ramazan Şevk (38) idaresindeki 64 BL 635 plakalı otomobil, Uşak Otogarı yol ayrımındaki tabelaya çarptı. Savrulan otomobil aynı yönde giden Can Konuk (18) idaresindeki 35 VE 905 plakalı hafif ticari araca çarparak durdu.
Kazada, sürücü Şevk ile araçlarda bulunan Ramazan Güngör, Ali Erdem
Yüksel, Mehmet Çoban
ve Özgür Özel
yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Şevk ve Güngör'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından açıldı.
Ankara,Uşak
17 Kasım 2018 Cumartesi 23:44