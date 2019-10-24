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Uşak'ta üniversite öğrencileri mesire alanını temizledi

Uşak Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğrencileri Hacıkadem Mesire Alanı'nı temizledi.

24.10.2019 11:08Uşak'ta üniversite öğrencileri mesire alanını temizledi
Uşak Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğrencileri Hacıkadem Mesire Alanı'nı temizledi.
Uşak Belediyesi'nden yapılan açıklamadaya göre, "Memleketim Uşak" projesi kapsamında ikametini Uşak'a aldıran Uşak Üniversitesi İnşaat Mühendisi Fakültesi öğrencileri, Uşak Kaşbelen Köyü'ndeki Hacıkadem Çamlığı'nda, Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ile temizlik çalışması yaptı.
Temizlik İşleri Müdürü Fatih Öztürk, yaşanabilir bir Uşak için böyle projeleri her zaman desteklediklerini belirtti.
Düşünceli davranışlarından ve duyarlıklarından dolayı öğrencileri tebrik eden Öztürk, temiz bir Uşak için çalışmalarında kendilerini destekleyen Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'a da teşekkür etti.

Uşak Üniversitesi, Uşak Belediyesi, Uşak, Güncel

Kaynak: AA

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