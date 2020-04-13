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Uşak'ta uyuşturucu operasyonları: 8 gözaltı

Uşak'ta polis tarafından son 3 günde gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 45 gram esrar maddesi ele geçirilirken, 8 kişi gözaltına alındı.

13.04.2020 16:04 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:04
Uşak'ta uyuşturucu operasyonları: 8 gözaltı
Uşak 'ta polis tarafından son 3 günde gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 45 gram esrar maddesi ele geçirilirken, 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, operasyonlar Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sokak Suçlarıyla Mücadele ve Narkotim Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından yapıldı. Ekiplerin başlattığı çalışma kapsamında farklı zamanlarda ve adreslerde kimlikleri tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında şüpheli şahısların araçlarına gizlenmiş vaziyette bulunan toplamda 44.8 gram esrar maddesine el konuldu.

Olayla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan soruşturma başlatıldı. - UŞAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Uşak, 3. Sayfa
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