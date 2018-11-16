Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu

16 Kasım 2018 Cuma 16:23



16 Kasım 2018 Cuma 16:23

Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı.Kente uyuşturucu madde getirileceği yönünde ihbar alan Uşak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Uşak-Ankara yolunda bir otomobili takibe aldı.Mehmet Akif Mahallesi girişinde "dur" ihtarına uymayan otomobil, kovalamaca sonucu Şekerevleri Mahallesi'nde durduruldu.Otomobildeki M.Y. (43), S.G. (22), M.Ş. (42) ile N.G. (41) gözaltına alındı.Kovalamaca sırasında araçtan atılan ve içinde 444 uyuşturucu hapın bulunduğu poşet ele geçirildi.Zanlılar, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.