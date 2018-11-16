Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu

Uşak
'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre kente yüklü miktarda uyuşturucu hap getirileceği yönünde ihbar alan Uşak Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Uşak- Ankara
karayolu üzerinde bir otomobili takibe alan ekipler Mehmet Akif Mahallesi girişinde otomobili durdurmaya çalıştı.
Polisi fark dince 444 adet uyuşturucu hapı camdan atarak otomobille kaçmaya çalışan şüphelileri takibe alan ekipler Şekerevleri Mahallesi'nde aracı durdurmayı başardı.
Otomobildeki M.Y. (43), S.G. (22), M.Ş. (42) ile N.G. (41) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler sevk edildikleri mahkemece "uyuşturucu madde ticareti" yapmak suçundan tutuklandı.
Uşak