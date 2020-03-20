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Uşak'ta uyuşturucu operasyonu

Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince takibe alınan şahsın evinde yapılan aramada, 3 otomatik av tüfeği ile yeşil reçeteye tabi 616 adet ilaç ele geçirildi.

20.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:14
Uşak'ta uyuşturucu operasyonu
Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince takibe alınan şahsın evinde yapılan aramada, 3 otomatik av tüfeği ile yeşil reçeteye tabi 616 adet ilaç ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma ekipleri, A.E'yi gözaltına aldı. Şahsın evinde yapılan aramada 3 adet otomatik av tüfeği, 616 yeşil reçeteye tabi ilaç bulundu.
Şahıs, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

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