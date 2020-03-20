Uşak'ta uyuşturucu operasyonu

Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince takibe alınan şahsın evinde yapılan aramada, 3 otomatik av tüfeği ile yeşil reçeteye tabi 616 adet ilaç ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, İl Jandarma ekipleri, A.E'yi gözaltına aldı. Şahsın evinde yapılan aramada 3 adet otomatik av tüfeği, 616 yeşil reçeteye tabi ilaç bulundu.Şahıs, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA