Uşak'ta uyuşturucu operasyonu
Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.
13.04.2020 16:46 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:02
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde düzenledikleri 3 ayrı operasyonda, uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilen 8 kişiyi yakaladı.
Zanlılara uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.
Operasyonlarda ele geçirilen toplamda 44.8 gram esrara el konuldu.
Kaynak: AA
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