Uşak'ta Yakalanan 20 Şüpheli Tutuklandı

Uşak
'ta polis ekiplerince yapılan operasyonda gözaltına alınan 57 şüpheliden, 20'sinin tutuklandığı bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 25 Ekim-9 Kasım tarihleri arasında il genelinde "Huzur
64" adıyla yapılan operasyonda, 16 bin 587 kişinin kimlik sorgulamasının yapıldığı, haklarında yakalama kararı bulunan 57 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden 20'sinin çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandığı kaydedilen açıklamada, denetimlerde ayrıca ruhsatsız 4 tabanca, 6 tüfek ile 5 kurusıkı tabanca, 7 bıçak ve gümrük kaçağı 96 paket sigara ele geçirildiği aktarıldı.
Açıklamada, yapılan denetimler sonucunda Denetimlerde Kabahatlar Kanunu kapsamında 12 iş yerine idari işlem yapıldığı ayrıca trafik yönünden yapılan kontrollerde 192 sürücüye trafik cezası uygulandığı, 21 aracın da trafikten men edildiği belirtildi.
Huzur,Polis,Uşak
12 Kasım 2018 Pazartesi 16:00