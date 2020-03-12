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Uşak'ta yılın 2 ayındaki uyuşturucu operasyonlarında 17 kişi tutuklandı

Uşak'ta ocak ve şubat aylarında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 189 kişiden 17'si tutuklandı.

12.03.2020 12:16 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:22
Uşak'ta yılın 2 ayındaki uyuşturucu operasyonlarında 17 kişi tutuklandı
Uşak 'ta ocak ve şubat aylarında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 189 kişiden 17'si tutuklandı.
Alınana bilgiye göre, 2020 yılının ilk 2 aylık döneminde 116 olayda toplam 189 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yapılan çalışmalarda bin 336 sentetik hap, 295 gram esrar, 196 uyuşturucu hap, 8 gram eroin, 2 gram bonzai, 25 gram metamfetamin, 1 gram skunk ele geçirildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Uşak, Güncel

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