14.06.2019 13:04
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Uşak'ta YKS'ye 21 bin 126 aday girecek

Uşak

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından hafta sonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) Uşak'ta 21 bin 126 aday girecek.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından hafta sonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) Uşak'ta 21 bin 126 aday girecek.
Uşak Üniversitesi ÖSYM İl Sınav Merkezi Koordinatörlüğünde düzenlenen sınav güvenliği toplantısından sonra yapılan yazılı açıklamada 2019 YKS sınavının sorunsuz şekilde tamamlanması için tüm tedbirlerin alındığını bildirildi.
Açıklamada "Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç bölümde yapılacak olan YKS'nin 15 Haziran Cumartesi ve 16 Haziran Pazar günleri gerçekleştirileceği ve sınava il genelinde 37 okulda toplam 21 bin 126 adayın gireceği ifade edildi.
Sınav ile ilgili adaylara çeşitli önerilerde bulunulduğu açıklamada adayların, sınav giriş belgeleri, sınav kılavuzunda belirtilen geçerli kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları ve ayrıca sınava getirilmesi yasak olan araç-gereçleri yanlarına almamaları konusunda uyarıldı.
Kaynak: AA
Uşak Üniversitesi, Uşak, Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Güncel

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