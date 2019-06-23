23.06.2019 17:51
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Uşak'ta yörük şenliği

Uşak

Uşak'ın Banaz ilçesinde Bulgaz Dağı Yörükleri Şenliği düzenlendi.

Uşak 'ın Banaz ilçesinde Bulgaz Dağı Yörükleri Şenliği düzenlendi.
Yörük kültürünü tanıtmak ve yaşatmak amacıyla Bulgaz Dağı Yörükleri Derneği tarafından Kızılhisar Köyü Üzeyir Yaylası'nda düzenlenen şenliğe binlerce vatandaş katıldı.
Bu yıl on beşincisi gerçekleştirlen etkinlikte, halk oyunları ve mehteran gösterileri sunuldu, cirit yarışması yapıldı.
Yerel sanatçıların verdiği konserlerle katlımcılar hoş vakit geçirdi.
Bulgaz Dağı Yörükleri Derneği Başkanı Yılmaz Uğur , gazetecilere yaptığı açıklamada, şenliğe değişik illerden katılımcılar olduğunu söyledi.
Şenliğin yöre insanının kaynaşmasına, geleneklerin unutulmadan gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağladığını vurgulayan Uğur, etkinliğin sorunsuz gerçekleştiğini belirtti.
Uşak Valisi Funda Kocabıyık ise yaptığı konuşmada şenliğin önemine değinerek yörüklerin Anadolu kültürünün vazgeçilmez unsuru olduğunun altını çizdi.
Kaynak: AA
Kızılhisar , Banaz , Uşak , Güncel

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