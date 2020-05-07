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Uşak'ta yurttaki karantina süreleri dolan 189 kişi tahliye edildi

Uşak'ta yurttaki karantina süreleri dolan 189 kişi tahliye edildiSUUDİ Arabistan'dan getirilen, Uşak'ta KYK'ya ait Latife Hanım Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 189 kişi, 14 günlük karantina süreleri tamamlanmasının ardından otobüslerle memleketlerine gönderildi.

07.05.2020 15:41 | Son Güncelleme: 07.05.2020 15:45
Uşak'ta yurttaki karantina süreleri dolan 189 kişi tahliye edildi
SUUDİ Arabistan'dan getirilen, Uşak'ta KYK'ya ait Latife Hanım Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 189 kişi, 14 günlük karantina süreleri tamamlanmasının ardından otobüslerle memleketlerine gönderildi.
Uşak'taki KYK'ya ait Latife Hanım Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinada tutulan Suudi Arabistan'dan getirilen 189 kişi, 14 günlük karantina süresini doldurdu. Karantina süresini dolduranları 11 farklı güzergahtaki memleketlerine götürecek olan otobüsler, yurdun önüne getirildi. Kayıt işlemleri sonrası son kez sağlık kontrolü yapılan 189 kişi sırayla otobüslere bindirildi. 14 günlük karantina sürecinde, düzenli aralıklarla kovid-19 testleri yapılan 189 kişinin arasında pozitif vaka olmadığı öğrenildi.
Uşak'taki karantina sürecini değerlendiren Yakup Salih, "Arkadaşlar bizimle çok iyi ilgilendi. Hiçbir sorun yaşamadık. Sağ olsunlar, hepsine teşekkür ediyorum. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.
Karantina sürecinde, devlet büyüklerinin kendilerini yalnız bırakmadığını belirten Sezai Salımtaş da "Her şey mükemmeldi. Bütün ihtiyaçlarımız karşılandı" diye konuştu. Uşak’ta yurttaki karantina süreleri dolan 189 kişi tahliye edildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Suudi Arabistan, Latife Hanım, Karantina, Uşak, Güncel, Haber

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