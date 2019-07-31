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Uşak'ta Zakkum rüzgarı esti

Uşak'ta Zakkum rüzgarı estiUŞAK - Ünlü rock müzik grubu Zakkum Uşak'ta sahne alan. Zakkum sevenlerine Atapark'ta unutulmaz bir gece yaşattı.

31.07.2019 12:18
Uşak'ta Zakkum rüzgarı esti
Uşak'ta Zakkum rüzgarı esti
UŞAK - Ünlü rock müzik grubu Zakkum Uşak'ta sahne alan. Zakkum sevenlerine Atapark'ta unutulmaz bir gece yaşattı.
Atapark, Zakkum rock grubunun konserinde binlerce Uşak'lıya ev sahipliği yaptı. Yaz akşamlarının eğlence merkezi Atapark'ta, önceki gece, en kalabalık gecelerinden biri yaşandı.
Katıldığı her programa pozitif enerjisini de götüren, Uşak' ın başarılı sunucu ve şovmeni, Doğukan Alsay' ın sunumu ile başlayan geceye binlerce Uşak'lı katıldı. Alsay, Zakkum konseri başlamadan önce tüm konukları kendi yöntemleriyle coşturdukça coşturdu. Alsay'ın katılımcıların cep telefonlarının flaşlarını yaktırarak, 'kırmızı-beyaz, en büyük Türkiye sloganlarıyla' Mehmetçiğe selam gönderilmesi görülmeye değerdi.
Daha sonra Zakkum grubunun sahne almasıyla heyecan doruğa ulaştı. Grubun solisti Yusuf Demirkol'un güzel şarkılarıyla kendinden geçen gençler unutamayacakları bir gece geçirdi.

Uşak, Güncel

Kaynak: İHA

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