Haberler » Güncel » Haber

Uşak'taki bıçaklı kavga

Uşak'ta, bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

18.09.2019 20:18Uşak'taki bıçaklı kavga
Uşak'ta, bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Atapark yakınlarında dört gün önce çıkan bıçaklı kavgada Hasan Özkan'ın (24) ölümüne ilişkin gözaltına alınan E.O'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Şüpheli E.O'nun, mahkemede suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.
Bu arada gözaltına alındığı sırada E.O'nun üzerinde bulunan bıçağın, inceleme için kriminal laboratuvarına gönderildiği belirtildi.

Hasan Özkan, Uşak, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:20 Karaman'da trafik kazası: 2 yaralı
20:19 Polisten kaçarken kaza yapan hırsızlık şüphelileri yakalandı
20:19 İstanbul ingiltere ankara büyükelçisi: sta'nın imzalanması siyasi iradeye bağlı
20:19 98 öğrenci kaşıntı şikayetiyle tedavi altına alındı (2)
20:18 Uşak'taki bıçaklı kavga
20:17 Tefecilik operasyonu
20:12 Trump'ın yeni ulusal güvenlik danışmanı, "ılımlı" O'Brien