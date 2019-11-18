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Uşak'taki kazada yaralanan kadın yaşam mücadelesini kaybetti

Uşak'ın Karahallı ilçesinde 4 gün önce meydana gelen kazada ağır yaralanan Fatma Atak (52) yaşamını yitirdi.

18.11.2019 20:18 | Son Güncelleme: 18.11.2019 20:18Uşak'taki kazada yaralanan kadın yaşam mücadelesini kaybetti
'ın ilçesinde 4 gün önce meydana gelen kazada ağır yaralanan Fatma Atak (52) yaşamını yitirdi.
Çokaklı köyünde babası ve kızıyla otobüs beklerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Atak, tedavi gördüğü Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Karahallı ilçesinde 14 Kasım'da Sema Vural Öztürk idaresindeki otomobil, Çokaklı köyü girişinde kontrolden çıkarak yol kenarında otobüs bekleyen Muzaffer Atak (78), kızı Fatma Atak (52) ve torunu Hatice Nur Atak'a, daha sonra da elektrik direğine çarpmıştı.
Kazada Muzaffer Atak olay yerinde yaşamını yitirmiş, Fatma ile kızı Hatice Nur Atak yaralanmıştı.

Karahallı, Uşak, Güncel

Kaynak: AA

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